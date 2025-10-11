A Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato di Roma: "Sono convinto che rimarrà agganciata ai primi posti fino a gennaio"

Matteo Pifferi Redattore 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 01:02)

Intervenuto a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha consigliato alla Roma di fare un investimento per gennaio, qualora ci fosse la possibilità:

"Soule ha avuto la grande fortuna di avere ora Gasperini, Lookman ha avuto Gasp quando era un po' più vecchio e dopo altre esperienze. Secondo me Soule diventerà, sotto Gasperini, ancora più forte di quello che è stato Lookman. L'ho già detto qualche settimana fa: la Roma, se può, deve fare un sacrificio clamoroso e prendere Lookman a gennaio.

Sono convinto che la Roma rimarrà agganciata ai primi posti fino a gennaio. E se a gennaio hai l'opportunità di prendere Lookman devi farlo. Anche se sono convinto che Ferguson è forte, sta avendo difficoltà ma è normale. Se prendono Lookman si sblocca anche Ferguson, così la Roma può far paura"

"Secondo me la Roma ci proverà, con Lookman cambia tutto. Se hai Lookman e Soule, poi anche Dovbyk comincia a fare meno fatica. Secondo me Gasperini non è felice di quello che ha in casa, ci sta lavorando ma vuole migliorare la rosa con giocatori più adatti alle sue caratteristiche", spiega poi Ventola.