Zenga: “Cassano? Non ha inciso per la qualità che aveva. Se non mi salutava…”

Walter Zenga, ex portiere e allenatore, intervenuto al podcast "Centrocampo", ha parlato così di Antonio Cassano
Marco Astori
Walter Zenga, ex portiere e allenatore, intervenuto al podcast "Centrocampo", ha parlato così di Antonio Cassano: "Quello che ho visto fare a lui in allenamento e in partita è tanta roba: però con quel talento...

E' vero, ha giocato nel Milan, nell'Inter, nel Real Madrid: ma non ha inciso come il talento e la qualità che ha gli avrebbero consentito. Ognuno ha il suo carattere: se mi salutava lo salutavo, se non mi salutava non lo salutavo".

 

