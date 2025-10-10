Walter Zenga, ex portiere e allenatore, intervenuto al podcast "Centrocampo", ha parlato così di Antonio Cassano: "Quello che ho visto fare a lui in allenamento e in partita è tanta roba: però con quel talento...
Walter Zenga, ex portiere e allenatore, intervenuto al podcast "Centrocampo", ha parlato così di Antonio Cassano
E' vero, ha giocato nel Milan, nell'Inter, nel Real Madrid: ma non ha inciso come il talento e la qualità che ha gli avrebbero consentito. Ognuno ha il suo carattere: se mi salutava lo salutavo, se non mi salutava non lo salutavo".
