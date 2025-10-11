Amichevole nella notte per l'Argentina di Lionel Scaloni: la Seleccion affronterà infatti il Venezuela.
UFFICIALE – Argentina-Venezuela, tocca a Lautaro: il capitano dell’Inter parte dal 1′
Per l'occasione il ct argentino ha scelto di puntare su Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter guiderà l'attacco insieme a Julian Alvarez, alle loro spalle chance per Nico Paz.
Ecco la formazione ufficiale dell'Argentina:
Martínez; Molina, Romero, Senesi, Tagliafico; Enzo Fernández, Paredes, Lo Celso; Paz, Lautaro, Álvarez.
