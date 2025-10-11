FC Inter 1908
UFFICIALE – Argentina-Venezuela, tocca a Lautaro: il capitano dell’Inter parte dal 1′

Amichevole nella notte per l'Argentina di Lionel Scaloni: la Seleccion affronterà infatti il Venezuela: Lautaro titolare
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Amichevole nella notte per l'Argentina di Lionel Scaloni: la Seleccion affronterà infatti il Venezuela.

Getty

Per l'occasione il ct argentino ha scelto di puntare su Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter guiderà l'attacco insieme a Julian Alvarez, alle loro spalle chance per Nico Paz.

Getty Images

Ecco la formazione ufficiale dell'Argentina:

Martínez; Molina, Romero, Senesi, Tagliafico; Enzo Fernández, Paredes, Lo Celso; Paz, Lautaro, Álvarez.

