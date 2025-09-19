FC Inter 1908
La Russa: “Chivu un mito, sono fiducioso per questa Inter. Spero che possa…”

È il giudizio sull'allenatore dell'Inter del presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto in apertura dell'evento Portofino Talk
Marco Macca
Marco Macca 

"L'Inter di Chivu? Sono fiducioso per Chivu è uno dei miti di noi tifosi. Ho l'età per ricordarmi molto bene quando lui e i suoi compagni vincevano dappertutto e mi auguro che dopo un periodo di assestamento l'Inter possa rinverdire quegli allori con Chivu".

È il giudizio sull'allenatore dell'Inter del presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto in apertura dell'evento Portofino Talk, organizzato da Philia e comune di Portofino in corso nel borgo ligure.

