"L'Inter di Chivu? Sono fiducioso per Chivu è uno dei miti di noi tifosi. Ho l'età per ricordarmi molto bene quando lui e i suoi compagni vincevano dappertutto e mi auguro che dopo un periodo di assestamento l'Inter possa rinverdire quegli allori con Chivu".
È il giudizio sull'allenatore dell'Inter del presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto in apertura dell'evento Portofino Talk, organizzato da Philia e comune di Portofino in corso nel borgo ligure.
