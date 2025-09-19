Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria contro l'Ajax

Marco Astori Redattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 12:44)

Sandro Sabatini, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu dopo la vittoria contro l'Ajax: "Dico qualcosa che magari farà storcere la bocca ai tifosi: ma secondo me Chivu è meglio di Simone Inzaghi. E lo dico perché in un momento di grande difficoltà ha reagito da grande allenatore. E poi non è solo quello che appare, ma è anche un allenatore che crea grande empatia, ha il gruppo dalla sua parte e riesce a gestire una situazione di transizione che non è facile.

Perché è un'Inter che è alla vigilia di un profondo rinnovamento, ma non va fatto sullo slancio popolare dei tifosi che chiedono la rivoluzione. La scelta di Sommer è stata veramente indovinata, non solo per la parata con l'Ajax, ma anche perché se l'avesse fatto fuori l'avrebbe perso per due mesi. E poi Sommer in questo momento è superiore a Martinez anche se è evidente che nell'occasione dei gol subiti con la Juve c'è proprio un errore tecnico, soprattutto nel gol di Adzic.

Complessivamente dico che Sommer al limite può essere messo in panchina per il Sassuolo perché si è ricostruito una situazione messa a dura prova visto che l'Inter aveva perso prendendo gol in ogni tiro in porta. Ma l'Inter mi sembra ancora la squadra che alle spalle del Napoli ha la rosa più profonda e assortita. Pio Esposito è una certezza, nel giro di un anno sarà l'attaccante di riferimento anche della Nazionale: ma al momento è meglio Lautaro Martinez, che deve avere la precedenza. E ad Amsterdam ha fatto un figurone anche De Vrij: personalmente credo che in questo momento sia meglio di Acerbi, Chivu la gestirà con molta cautela".