Intervenuto nel podcast "Tutti in the Box", Tommaso Turci, bordocampista di DAZN, ha analizzato così l'inizio di stagione dell'Inter sotto la guida di Cristian Chivu: "Se andiamo ad analizzare le partite di questa stagione, di prestazioni sbagliate, l'Inter non ne fa: neanche con l'Udinese è sbagliata, ve lo garantisco.
Se c'è una partita che non meritava di perdere, era quella. Ha subito tanti gol concedendo così poco, gli xG ci dicono che avrebbe dovuto prendere 3-4 gol. Questo per dire che l'Inter l'anno scorso aveva 8 punti, uno in meno di questa stagione".
