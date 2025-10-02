Durante l'ultima puntata di Viva El Futbol si è dibattuto anche sull'Inter dopo la vittoria contro lo Slavia Praga: tema della discussione tra Lele Adani e Antonio Cassano è Petar Sucic, centrocampista nerazzurro. Ecco il dibattito tra i due:
Adani: “Sucic, pensiero molto evoluto!”. Cassano: “Fateci caso, a me ricorda molto…”
Adani: "Sucic va di suola con un livello diverso come tutti i balcanici: è già un titolare perché ha la struttura di quel livello".
Cassano: "Ha qualcosa di Prosinecki".
Adani: "Come giocano loro, gli slavi: riconoscono quel colpo di suola come un naturale inganno agli avversari. Poi la tengono se non trovano l'imbucata eh".
Cassano: "A me ricorda molto lui. Fateci caso, quando accarezza la palla ha tanto di Prosinecki".
Adani: "Ha un pensiero molto evoluto. E' anche bravo a valutare i rimbalzi: gli slavi sono proprio così".
