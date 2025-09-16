Cassano: “Fuori Sommer per 2 errori? Incompetenti. Allora dopo Yamal rinnovo?”

"Martinez ha fatto solo 6 mesi decenti al Genoa: e se poi sbaglia, mettiamo Di Gennaro?", dice Antonio Cassano

Matteo Pifferi Redattore 16 settembre - 13:43

Il doppio errore di Sommer contro la Juventus ha aperto il dibattito tra i tifosi interisti e gli addetti ai lavori: il portiere svizzero è da confermare o è necessario dare più opportunità a Josep Martinez, arrivato un anno fa dal Genoa?

Antonio Cassano, intervenuto su Twitch a Viva El Futbol, ne ha parlato così: "Fatemi capire: perché Sommer fa due errori allora dobbiamo cambiarlo? Chi lo dice? Lo dice chi non capisce di calcio. Ha fatto due errori. E allora? Quando fa la parata clamorosa su Yamal cosa facciamo, gli facciamo 5 anni di contratto? Due parate clamorose. Di cosa parliamo? Sommer è titolare, Martinez è un ragazzo che deve crescere, deve andare a giocare. Martinez ha fatto solo 6 mesi decenti al Genoa"

"Ipotizziamo: se togli Sommer e poi Martinez fa danni, cosa facciamo? Rimetti Sommer? Metti il terzo portiere Di Gennaro? Martinez ha fatto 3-4 partite l'anno scorso, l'errore è stato di Martinez che è andato all'Inter sapendo di non giocare mai. O fai la scelta di Perin che ormai fa il sesto portiere, ogni anno fa 2 partite e gli va bene così, ha fatto il secondo a Buffon, Szczesny e ora anche a Di Gregorio. Sommer è un signor portiere ragazzi, titolare per 15 anni nella Svizzera, ha giocato nel Bayern. Ok Acerbi ma Sommer ti ha fatto arrivare in finale con due parate clamorose. Adesso, dopo due errori va messo in discussione? Accetterei scelte forti su altri giocatori, il portiere non mi preoccupa"