Sul suo canale YouTube, Tancredi Palmeri ha fatto una sua analisi sulla prestazione dell'Inter a Torino contro la Juventus e sul discusso episodio dei sorrisi di Marcus Thuram con il fratello Khephren dopo il quarto gol bianconero:
Palmeri: “Inter, no idee chiare. Si sfalda in fretta. Thuram? Sono basito. Ripenso a…”
"Si dice che l'Inter abbia dominato, ma per me il dominio è un'altra cosa. Ha tenuto il pallone per 80', ma questo perché la Juventus aveva il piano tattico di stare bassa e colpire in contropiede, e ogni volta che l'ha fatto è arrivata in porta. Le occasioni dell'Inter sono frutto di iniziative episodiche, il classico tergicristallo da destra a sinistra, senza che nessuno si liberasse dal marcatore. Quando l'Inter ha il pallone, non sa cosa farsene, non ha più l'intensità di prima. Poi, come al solito, alla prima fragilità crolla e si sfalda. Non è una squadra allo sbando, perché è arrivata di cuore e nervi al 3-2, ma dal punto di vista del gioco non c'è ancora un'idea chiara, e non c'è nulla di quello che c'era prima. Fa discutere come mai non abbiano chiamato all'OFR Colombo sul quarto gol della Juventus. Sì che tocca il pallone, ma lo fa dopo aver toccato la pianta del piede".
"In campionato vedo Napoli davanti a tutti, Milan e Juventus a giocarsi secondo e terzo posto e Inter e Roma a giocarsi la quarta piazza. Caso Thuram? Basta dai. Rimango basito da certe analisi. Cosa ne sappiamo noi di un rapporto tra fratelli? La tesi che Thuram chiedeva sorridendo al fratello una confessione sul fallo è credibile, ma anche se non fosse questo il motivo della risata e se ridevano semplicemente tra fratelli, cosa ne sappiamo noi? Contano le azioni nella vita. Mi viene da pensare quando crocifissero Acerbi dopo quel gol rossonero in Lazio-Milan. Veramente ci stiamo riducendo a questo tipo di dialettica? Mi cascano le braccia".
