"Si dice che l'Inter abbia dominato, ma per me il dominio è un'altra cosa. Ha tenuto il pallone per 80', ma questo perché la Juventus aveva il piano tattico di stare bassa e colpire in contropiede, e ogni volta che l'ha fatto è arrivata in porta. Le occasioni dell'Inter sono frutto di iniziative episodiche, il classico tergicristallo da destra a sinistra, senza che nessuno si liberasse dal marcatore. Quando l'Inter ha il pallone, non sa cosa farsene, non ha più l'intensità di prima. Poi, come al solito, alla prima fragilità crolla e si sfalda. Non è una squadra allo sbando, perché è arrivata di cuore e nervi al 3-2, ma dal punto di vista del gioco non c'è ancora un'idea chiara, e non c'è nulla di quello che c'era prima. Fa discutere come mai non abbiano chiamato all'OFR Colombo sul quarto gol della Juventus. Sì che tocca il pallone, ma lo fa dopo aver toccato la pianta del piede".