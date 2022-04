Napoli contestato dopo la sconfitta con l’Empoli. Juan Jesus placa Osimhen

I tifosi arrivati al Castellani per sostenere la squadra, dopo il 3 a 2, hanno fischiato i giocatori azzurri

Piove sul bagnato. Dopo la sconfitta contro l'Empoli, i 4mila tifosi del che erano arrivati al seguito del Napoli al Castellani hanno fischiato la squadra di Spalletti . Pochi giocatori si sono avvicinati alla Curva destinata ai tifosi avversari per affrontare la situazione: tra loro Insigne ed Osimhen .

Un po' nervoso l'attaccante che Juan Jesus, ex difensore dell'Inter, ha placato. A DAZN hanno parlato quindi di una contestazione da parte dei sostenitori azzurri e di tanto nervosismo per la sconfitta inattesa. Da martedì la società partenopea ha optato per il ritiro 'permanente'.