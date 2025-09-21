FC Inter 1908
Vieri: “L’Inter ha dominato, ma queste partite le devi chiudere prima. Abbiamo visto…”

Soffrendo nel finale, l'Inter di Chivu torna alla vittoria in campionato e batte il Sassuolo per 2-1. Ecco l'analisi di Vieri negli studi di DAZN
Soffrendo nel finale, l'Inter di Chivu torna alla vittoria in campionato e batte il Sassuolo per 2-1. Ecco l'analisi di Vieri negli studi di DAZN:

"L'Inter per me ha giocato una grande partita, ha dominato. Ma le gare devono essere chiuse prima: Martinez a circa 20' dalla fine ha fatto una grande parata, sarebbe stato un peccato fosse finita in pareggio. Pio Esposito ha giocato una grandissima partita, simile a quella di Amsterdam, ha avuto anche 2-3 occasioni".

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 21: Federico Dimarco of FC Internazionale celebrates with team -mates after scoring the goal during the Serie A match between FC Internazionale and US Sassuolo Calcio at Giuseppe Meazza Stadium on September 21, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"La squadra, comunque, può solo migliorare, siamo solo alla quarta giornata. Ha grande qualità, possono fare gol tutti, attaccano in tanti. Abbiamo visto una grande squadra contro il Sassuolo".

(Fonte: DAZN)

