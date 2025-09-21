Soffrendo nel finale, l'Inter di Chivu torna alla vittoria in campionato e batte il Sassuolo per 2-1. Ecco l'analisi di Vieri negli studi di DAZN:
"L'Inter per me ha giocato una grande partita, ha dominato. Ma le gare devono essere chiuse prima: Martinez a circa 20' dalla fine ha fatto una grande parata, sarebbe stato un peccato fosse finita in pareggio. Pio Esposito ha giocato una grandissima partita, simile a quella di Amsterdam, ha avuto anche 2-3 occasioni".
"La squadra, comunque, può solo migliorare, siamo solo alla quarta giornata. Ha grande qualità, possono fare gol tutti, attaccano in tanti. Abbiamo visto una grande squadra contro il Sassuolo".
(Fonte: DAZN)
