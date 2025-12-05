FC Inter 1908
Al tavolo della CBS, nota emittente britannica, si discute del grande impatto di Francesco Pio Esposito in questo inizio di stagione
Marco Astori
Marco Astori 

Al tavolo della CBS, nota emittente britannica, si discute del grande impatto di Francesco Pio Esposito in questo inizio di stagione dell'Inter. Ecco il parere degli opinionisti in studio: "Parliamo di Pio Esposito: segnare in Coppa Italia, in Champions, Serie A, per l'Italia, tutto in pochi mesi, questo la dice lunga sul ragazzo. Giocava in Serie B solo l'anno scorso.

E tutto quello che senti su di lui dietro le quinte è che è un grande lavoratore, combatterà, difenderà, fa le cose con coraggio. Deve tenere i piedi per terra come abbiamo detto, ma è bello finalmente vedere una grande squadra sostenere un giovane italiano.

E vedere tutti i suoi compagni festeggiarlo così fa pensare che sia un bravo ragazzo: perché se ti monti la testa o ti fai prendere troppo la mano, ai giocatori più anziani della squadra non piacerebbe.

Quando sei un giocatore esperto e sai che c'è un bravo giovane che sta emergendo e ce la mette tutta, il fatto di esultare tutti insieme in quel modo e l'essere contento che segni, dice tantissimo del comportamento del ragazzo. Perché se fosse un rompiscatole, i giocatori più esperti probabilmente non festeggerebbero così, probabilmente gli farebbero un applauso e gli direbbero "torna in campo". Questo dice molto su di lui".

