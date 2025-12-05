Al tavolo della CBS, nota emittente britannica, si discute del grande impatto di Francesco Pio Esposito in questo inizio di stagione

Marco Astori Redattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 11:00)

Al tavolo della CBS, nota emittente britannica, si discute del grande impatto di Francesco Pio Esposito in questo inizio di stagione dell'Inter. Ecco il parere degli opinionisti in studio: "Parliamo di Pio Esposito: segnare in Coppa Italia, in Champions, Serie A, per l'Italia, tutto in pochi mesi, questo la dice lunga sul ragazzo. Giocava in Serie B solo l'anno scorso.

E tutto quello che senti su di lui dietro le quinte è che è un grande lavoratore, combatterà, difenderà, fa le cose con coraggio. Deve tenere i piedi per terra come abbiamo detto, ma è bello finalmente vedere una grande squadra sostenere un giovane italiano.

E vedere tutti i suoi compagni festeggiarlo così fa pensare che sia un bravo ragazzo: perché se ti monti la testa o ti fai prendere troppo la mano, ai giocatori più anziani della squadra non piacerebbe.

Quando sei un giocatore esperto e sai che c'è un bravo giovane che sta emergendo e ce la mette tutta, il fatto di esultare tutti insieme in quel modo e l'essere contento che segni, dice tantissimo del comportamento del ragazzo. Perché se fosse un rompiscatole, i giocatori più esperti probabilmente non festeggerebbero così, probabilmente gli farebbero un applauso e gli direbbero "torna in campo". Questo dice molto su di lui".