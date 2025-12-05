Sandro Sabatini, giornalista, nel corso del suo ultimo video su YouTube, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A e non solo: "Per me l'Inter ha il 50%, il Napoli il 25%, Roma e Milan 10% entrambe, Juve 3%, Bologna 1% e Como 1%.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sabatini: “Diouf ha qualcosina di Pogba! E vi svelo che in Francia mi dissero di lui che…”
ultimora
Sabatini: “Diouf ha qualcosina di Pogba! E vi svelo che in Francia mi dissero di lui che…”
Sandro Sabatini, giornalista, nel corso del suo ultimo video su YouTube, ha parlato così del centrocampista dell'Inter Andy Diouf
Diouf? Io ricordo che quest'estate quando mi informai in Francia con chi l'aveva visto mi dissero che è un ottimo giocatore, un buon prospetto e che maturerà. A chi somiglia? Mi dissero e io ho ritrovato qualcosa immaginando un potenziale mini-Pogba: mi sembra un Pogba.
Poi Pogba è stato un calciatore immenso, uno dei migliori stranieri transitati in Italia e alla Juve. Dire che Diouf sarà come Pogba è un azzardo, però qualcosina... Per me sulla fascia non si esprime come potrebbe in mezzo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA