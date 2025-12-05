FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Diouf ha qualcosina di Pogba! E vi svelo che in Francia mi dissero di lui che…”

ultimora

Sabatini: “Diouf ha qualcosina di Pogba! E vi svelo che in Francia mi dissero di lui che…”

Sabatini: “Diouf ha qualcosina di Pogba! E vi svelo che in Francia mi dissero di lui che…” - immagine 1
Sandro Sabatini, giornalista, nel corso del suo ultimo video su YouTube, ha parlato così del centrocampista dell'Inter Andy Diouf
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Sandro Sabatini, giornalista, nel corso del suo ultimo video su YouTube, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A e non solo: "Per me l'Inter ha il 50%, il Napoli il 25%, Roma e Milan 10% entrambe, Juve 3%, Bologna 1% e Como 1%.

Sabatini: “Diouf ha qualcosina di Pogba! E vi svelo che in Francia mi dissero di lui che…”- immagine 2
Getty Images

Diouf? Io ricordo che quest'estate quando mi informai in Francia con chi l'aveva visto mi dissero che è un ottimo giocatore, un buon prospetto e che maturerà. A chi somiglia? Mi dissero e io ho ritrovato qualcosa immaginando un potenziale mini-Pogba: mi sembra un Pogba.

Sabatini: “Diouf ha qualcosina di Pogba! E vi svelo che in Francia mi dissero di lui che…”- immagine 3
Getty Images

Poi Pogba è stato un calciatore immenso, uno dei migliori stranieri transitati in Italia e alla Juve. Dire che Diouf sarà come Pogba è un azzardo, però qualcosina... Per me sulla fascia non si esprime come potrebbe in mezzo".

Leggi anche
Ballardini: “Sbagliato fare la Coppa Italia in questo modo. Non è un problema…”
Inter, chi ai quarti di Coppa Italia? L’avversaria dei nerazzurri e quando si gioca

© RIPRODUZIONE RISERVATA