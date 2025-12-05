Sandro Sabatini, giornalista, nel corso del suo ultimo video su YouTube, ha parlato così del centrocampista dell'Inter Andy Diouf

Marco Astori Redattore 5 dicembre - 15:08

Sandro Sabatini, giornalista, nel corso del suo ultimo video su YouTube, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A e non solo: "Per me l'Inter ha il 50%, il Napoli il 25%, Roma e Milan 10% entrambe, Juve 3%, Bologna 1% e Como 1%.

Diouf? Io ricordo che quest'estate quando mi informai in Francia con chi l'aveva visto mi dissero che è un ottimo giocatore, un buon prospetto e che maturerà. A chi somiglia? Mi dissero e io ho ritrovato qualcosa immaginando un potenziale mini-Pogba: mi sembra un Pogba.

Poi Pogba è stato un calciatore immenso, uno dei migliori stranieri transitati in Italia e alla Juve. Dire che Diouf sarà come Pogba è un azzardo, però qualcosina... Per me sulla fascia non si esprime come potrebbe in mezzo".