Inter, Dimarco scelto dai tifosi come miglior giocatore di novembre

Il giocatore nerazzurro è stato votato attraverso i canali ufficiali della società. È ad oggi oil calciatore che ha creato più occasioni per la squadra di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 16:02)

Federico Dimarco è il Betsson Player of the Month di novembre! I tifosi nerazzurri hanno scelto il numero 32 nerazzurro come miglior giocatore del mese, votando attraverso i canali social ufficiali di Inter. Lo scrive il club nerazzurro sul sito ufficiale.

A proposito dell'esterno si legge anche: "Si è distinto nelle sei sfide giocate dall'Inter nel mese di novembre tra Campionato e Champions League grazie alla sua corsa, alla sua qualità e alla sua spinta offensiva".

E ancora: "In Serie A ad oggi è il giocatore che ha creato più occasioni, ben 34, quattro delle quali trasformate in passaggi vincenti. L'ultimo assist l'ha servito con un cross preciso dalla sinistra per Bonny, contribuendo al successo casalingo contro la Lazio".

(Fonte: inter.it)