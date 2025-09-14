La questione Marcus Thuram approda anche su CBS Sports Golazo, una delle trasmissioni più note a livello internazionale.
ultimora
CBS: “Thuram? Ridi con tuo fratello a casa non quando ne perdi 2 su 3. I tifosi dell’Inter…”
La risata con il fratello Khephren dopo il gol di Adzic ha creato grande discussione sui social. E anche nella trasmissione, non sembrano aver gradito il gesto dell'attaccante dell'Inter.
"Ridere in una partita in cui serviva un risultato dopo due sconfitte nelle ultime tre, capisco la frustrazione dei tifosi dell’Inter. Puoi ridere con tuo fratello o tuo padre dopo, puoi dire ciò che vuoi e sentirti come vuoi, ma in quel momento probabilmente non era la situazione migliore per mettersi a ridere. Capisco la frustrazione dell’allenatore, dello staff e sicuramente dei tifosi che hanno viaggiato per la partita: quello non è il momento per farsi una risata con tuo fratello. Non lo è.
Puoi dire quello che vuoi, puoi metterla in prospettiva, ma alla fine le persone investono tanto impegno nei risultati, e quando non arrivano devi avere un atteggiamento serio. I calciatori spesso non mostrano questa serietà: è per questo che coprono la bocca quando parlano o che applaudono i tifosi a fine partita, perché ci sono emozione e professionalità in gioco. E quel momento, secondo me, non era serio. Non abbastanza serio. E penso che per questo motivo capisco i tifosi dell’Inter"
