"Ridere in una partita in cui serviva un risultato dopo due sconfitte nelle ultime tre, capisco la frustrazione dei tifosi dell’Inter. Puoi ridere con tuo fratello o tuo padre dopo, puoi dire ciò che vuoi e sentirti come vuoi, ma in quel momento probabilmente non era la situazione migliore per mettersi a ridere. Capisco la frustrazione dell’allenatore, dello staff e sicuramente dei tifosi che hanno viaggiato per la partita: quello non è il momento per farsi una risata con tuo fratello. Non lo è.

Puoi dire quello che vuoi, puoi metterla in prospettiva, ma alla fine le persone investono tanto impegno nei risultati, e quando non arrivano devi avere un atteggiamento serio. I calciatori spesso non mostrano questa serietà: è per questo che coprono la bocca quando parlano o che applaudono i tifosi a fine partita, perché ci sono emozione e professionalità in gioco. E quel momento, secondo me, non era serio. Non abbastanza serio. E penso che per questo motivo capisco i tifosi dell’Inter"