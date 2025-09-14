Il giorno dopo Juventus-Inter, nelle pagelle di Repubblica il peggiore in campo nei nerazzurri è Yann Sommer

Il giorno dopo Juventus-Inter, nelle pagelle di Repubblica il peggiore in campo nei nerazzurri è Yann Sommer . Per il portiere il voto è 4: "Un disastro dietro l’altro. Tanto sul gol di Yildiz quanto su quello di Adzic, errori non da lui". 5 per Nicolò Barella: "Esordio pirotecnico. Poi si perde in una gara nervosa". 5 anche per Lautaro : "Ultimo a tornare alla Pinetina dalla lunga trasferta con la sua nazionale. Sembra vittima del jet lag. Mai davvero in partita".

5,5 per Cristian Chivu: "La sua Inter si è vista, a sprazzi, negli Stati Uniti. Questa è ancora quella di Inzaghi, ma in sedicesimi. Colpa del mercato, più che sua". Il migliore è stato invece Hakan Calhanoglu, 7,5: " Uno di sinistro, l’altro di destro. Con due gol così, si fa perdonare una partita imperfetta, come tutte da qualche tempo".