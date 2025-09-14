FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Chivu, con l’Ajax esame decisivo. Inter, stesso errore fatto dalla Juve”

ultimora

Ravezzani: “Chivu, con l’Ajax esame decisivo. Inter, stesso errore fatto dalla Juve”

Ravezzani: “Chivu, con l’Ajax esame decisivo. Inter, stesso errore fatto dalla Juve” - immagine 1
Tanta amarezza e delusione in casa Inter per come è maturata la sconfitta contro la Juventus: il commento di Ravezzani
Matteo Pifferi Redattore 

Tanta amarezza e delusione in casa Inter per come è maturata la sconfitta contro la Juventus. Un 4-3 che lascia l'amaro in bocca, con tante responsabilità da affibbiare ai calciatori.

Ravezzani: “Chivu, con l’Ajax esame decisivo. Inter, stesso errore fatto dalla Juve”- immagine 2
Getty

Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato così la seconda sconfitta stagionale per i nerazzurri:

Ravezzani: “Chivu, con l’Ajax esame decisivo. Inter, stesso errore fatto dalla Juve”- immagine 3
Getty Images

"Tema Chivu: è evidente che per l’Inter non sia stato la prima scelta, ma un ripiego. In qualche modo è stato commesso l’errore della Juve con Pirlo. Se i risultati non arrivano subito l’ambiente lo mette in discussione e questo complica molto le cose. Con l’Ajax esame decisivo"

Leggi anche
Chivu alle corde: saprà uscirne? Inter, ecco il problema principale. Sommer? In società…
Di Canio: “Io ho visto un’Inter dominante ma fragile. Sommer? Sbaglia solo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA