Ravezzani: “Chivu, con l’Ajax esame decisivo. Inter, stesso errore fatto dalla Juve”

Tanta amarezza e delusione in casa Inter per come è maturata la sconfitta contro la Juventus. Un 4-3 che lascia l'amaro in bocca, con tante responsabilità da affibbiare ai calciatori.
Tanta amarezza e delusione in casa Inter per come è maturata la sconfitta contro la Juventus: il commento di Ravezzani
Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato così la seconda sconfitta stagionale per i nerazzurri:
"Tema Chivu: è evidente che per l’Inter non sia stato la prima scelta, ma un ripiego. In qualche modo è stato commesso l’errore della Juve con Pirlo. Se i risultati non arrivano subito l’ambiente lo mette in discussione e questo complica molto le cose. Con l’Ajax esame decisivo"
