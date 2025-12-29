È Lautaro Martinez il migliore in campo nelle pagelle del Corriere dello Sport su Atalanta-Inter. Per il Toro, match winner della gara, voto 7,5: "Si sbatte, aiuta tutti in fase di non possesso, sbaglia la prima occasione, alla seconda non perdona. E segna il quinto gol consecutivo in quattro gare". 7 per Pio Esposito: "Primo pallone toccato, recupero e assist per Lautaro. Diventa il fulcro dell’attacco, aggancia palloni e lotta senza sosta".
Cds – Atalanta-Inter, pagelle: Lautaro non perdona, Akanji d’esperienza. Chivu? La vince di…
Per il quotidiano il migliore in campo di Atalanta-Inter è stato l'attaccante argentino
Bene anche Akanji, 7: "Ingaggia un duello rusticano con Scamacca limitandolo in lungo e in largo. D’esperienza, alla vecchia maniera". 7 anche per Cristian Chivu: "Prova ad affondare per vie centrali alzando Barella e Zielinski. La vince di corto muso, con coraggio e qualità".
Gli altri voti:
Sommer 6, Bisseck 6, Bastoni 6,5, Luis Henrique 6, Barella 6,5, Mkhitaryan 6, Calhanoglu 6,5, Zielinski 7, Frattesi sv, Diouf sv, Dimarco 6,5, Carlos Augusto 6, Thuram 6
(Corriere dello Sport)
