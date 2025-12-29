È Lautaro Martinez il migliore in campo nelle pagelle del Corriere dello Sport su Atalanta-Inter. Per il Toro, match winner della gara, voto 7,5: "Si sbatte, aiuta tutti in fase di non possesso, sbaglia la prima occasione, alla seconda non perdona. E segna il quinto gol consecutivo in quattro gare". 7 per Pio Esposito: "Primo pallone toccato, recupero e assist per Lautaro. Diventa il fulcro dell’attacco, aggancia palloni e lotta senza sosta".