Il giorno dopo Borussia Dortmund-Inter, il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola della gara. Sufficiente la prova dell'arbitro Istvan Kovacs. "La partita di Dortmund non ha dato troppi problemi a Kovacs, mai apparso realmente in difficoltà nel dirigere la gara corso dei 90 minuti. Partita corretta da parte di entrambe le squadre, senza avere la necessità di sventolare cartellini".
Cds – Borussia-Inter, moviola: Kovacs mai in difficoltà. Dubbi sul contatto Adeyemi-Sucic
"Nel corso del primo tempo, non ci sono stati episodi particolari da segnalare. Solo al 5’ c’è stata una timida protesta dei giocatori dell’Inter, quando a Thuram è stato fischiato un fallo su Emre Can in un’azione promettente: decisione corretta. Il primo giallo della partita è stato sventolato soltanto al 10’ della ripresa, a seguito di un duro fallo di Akanji su Bensebaini. Lo stesso Bensabaini è stato ammonito 20 minuti dopo: netto il fallo su Frattesi che avanzava sulla trequarti avversaria. Netto anche il fallo di Bellingham su Mkhitaryan da cui è scaturita la punizione vincente di Dimarco al 35’: il fratello di Jude ha steso il centrocampista armeno dell’Inter al limite dell'area di rigore".
"Ci sono però dei dubbi per il contatto tra Adeyemi e Sucic nell’area di rigore dell’Inter. Kovacs non è stato però richiamato a rivedere l’episodio al VAR per decretare un possibile rigore per il Borussia Dortmund. Sorgono delle perplessità sul fatto che il ginocchio di Sucic fosse punibile con l’estrema punizione".
