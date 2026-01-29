"Nel corso del primo tempo, non ci sono stati episodi particolari da segnalare. Solo al 5’ c’è stata una timida protesta dei giocatori dell’Inter, quando a Thuram è stato fischiato un fallo su Emre Can in un’azione promettente: decisione corretta. Il primo giallo della partita è stato sventolato soltanto al 10’ della ripresa, a seguito di un duro fallo di Akanji su Bensebaini. Lo stesso Bensabaini è stato ammonito 20 minuti dopo: netto il fallo su Frattesi che avanzava sulla trequarti avversaria. Netto anche il fallo di Bellingham su Mkhitaryan da cui è scaturita la punizione vincente di Dimarco al 35’: il fratello di Jude ha steso il centrocampista armeno dell’Inter al limite dell'area di rigore".