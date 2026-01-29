Per il Corriere dello Sport è Federico Dimarco il migliore in campo di Borussia Dortmund-Inter. Per l'esterno nerazzurro, autore del gol dell'1-0, il voto è alto, 7,5: "Il suo mancino è sempre una buona idea per sviluppare l’azione. E anche per vincere una partita bloccata come quella col Borussia: la pennellata è deliziosa". 7 per Bisseck: "Spostato a sinistra per una notte, non rinuncia a proiettarsi in avanti con una certa intraprendenza quando ne ha opportunità. Puntuale anche in diverse chiusure".