Per il Corriere dello Sport è Federico Dimarco il migliore in campo di Borussia Dortmund-Inter. Per l'esterno nerazzurro, autore del gol dell'1-0, il voto è alto, 7,5: "Il suo mancino è sempre una buona idea per sviluppare l’azione. E anche per vincere una partita bloccata come quella col Borussia: la pennellata è deliziosa". 7 per Bisseck: "Spostato a sinistra per una notte, non rinuncia a proiettarsi in avanti con una certa intraprendenza quando ne ha opportunità. Puntuale anche in diverse chiusure".
Le pagelle del quotidiano sportivo su Borussia Dortmund-Inter
Una sola insufficienza, Bonny (5): "Seconda da titolare in Champions League dopo quella in casa dell’Atletico Madrid. Diversi errori tecnici e nelle scelte: stavolta non convince". 7 per Cristian Chivu: "L’obiettivo era interrompere la serie negativa e chiudere al meglio il girone di Champions. Meglio di così non poteva fare".
Gli altri voti:
Sommer 6, Akanji 7, Acerbi 6,5, Luis Henrique 6,5, Sucic 6, Zielinski 6, Frattesi 6, Mkhitaryan 6,5, Siouf 6,5, Thuram 6, Lautaro sv, Esposito 6
(Corriere dello Sport)
