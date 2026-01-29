FC Inter 1908
Cassano: “Napoli, partita stupenda: è stata più forte e meritava. E complimenti a Conte per…”

Cassano: “Napoli, partita stupenda: è stata più forte e meritava. E complimenti a Conte per…” - immagine 1
Nonostante l'eliminazione in Champions League del Napoli, terminato 30esimo nel maxi girone, Antonio Cassano ha fatto i complimenti agli azzurri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nonostante l'eliminazione in Champions League del Napoli, terminato 30esimo nel maxi girone, Antonio Cassano, in live su Viva el Futbol, ha fatto i complimenti agli azzurri dopo il KO col Chelsea: "Il Napoli aveva 6-7 giocatori di livello fuori, nelle difficoltà ha fatto una grandissima partita e non meritava di perdere.

Cassano: “Napoli, partita stupenda: è stata più forte e meritava. E complimenti a Conte per…”- immagine 2
Getty Images

Io ero convinto fino alla morte che avrebbero fatto una grande partita, pensavo vincessero sull'1-0, ha fatto una partita meravigliosa e stupenda contro i campioni del mondo. Ha delle difficoltà numeriche ma ha fatto una grandissima partita.

Cassano: “Napoli, partita stupenda: è stata più forte e meritava. E complimenti a Conte per…”- immagine 3
sky

E poi io sono rimasto impressionato da Vergara. Complimenti al Napoli e a Conte e a lui: probabilmente hanno vinto i singoli migliori contro una squadra più forte che è stato il Napoli. Su Vergara va dato merito all'allenatore, che se ne sbatte i coglioni e l'ha buttato dentro".

