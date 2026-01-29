Fabio Ravezzani è intervenuto a TMW Radio per parlare di Napoli e di Inter, partendo dal flop di Conte in Champions:
Ravezzani: “Dell’Inter mi ha stupito una cosa. Conte? Non può dire che…”
"Come si fanno i complimenti quando si vince, che ha fatto di più rispetto al potenziale che aveva in mano, anche se aveva un organico non di secondo piano, si critica dopo il fallimento in Champions. Gli infortuni ci sono stati. C'è un momento in cui vanno fuori giri se li alleni sempre al massimo. Conte è convinto di farli andare a bomba sempre, ma poi si rompono così. Non può dire che sono stati sfortunati"
Il Napoli può rientrare nel discorso scudetto?
"Lo storico di Conte dice che prende una squadra, la fa andar meglio, quando va male non riesce a farla riprendere. Quando va bene si gasa, quando va male si lamenta del livello della squadra, degli infortuni. Tende molto ad esaltare e a deprimere, mi sembra improbabile torni in cosa"
Chi deve guardare alle sue spalle l'Inter?
"Ditemi quale delle altre rivali è partita con l'obbligo di vincere lo Scudetto: nessuna. L'unica è l'Inter, che ha una capacità di resa che la obbliga a vincere. E' chiaro che ha qualcosa di più degli altri, stupito che abbia preso il largo solo adesso"
