C’è un errore grave nella partita di Mariani: il mancato giallo per Saelemaeakers nella ripresa, sarebbe stato il secondo per il giocatore rossonero. Analizza così il Corriere dello Sport l'errore dell'arbitro che ha favorito il Milan.
Cds – Clamoroso errore di Mariani in Milan-Como: dov’è l’espulsione di Saelemaekers?
Errore che, di fatto, estromette l’arbitro internazionale di Aprilia da una possibile doppietta nel prossimo week end (se mai Rocchi lo avesse messo in griglia). Sarebbe un grosso abbaglio. Ok il gol di Leao: parte dalla propria metà campo. Voto: 4,5.
Saelemaekers era da doppio giallo—
Manca appunto il secondo giallo per Saelemaekers: entra su Baturina in chiaro ritardo, in maniera molto dura, è lui il primo a sapere che l’ha fatta grossa. Mariani fra l’altro sbaglia il timing (assurdo fischiare così in ritardo), chiaro che ci sia stato un suggerimento.
