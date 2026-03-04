Il giorno dopo Como-Inter, il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola. Il quotidiano promuove la direzione arbitrale di Di Bello, voto 6,5. "Partita non particolarmente difficile per Di Bello, che l’aveva già diretta (a campi invertiti) ad inizio dicembre San Siro. Parola d’ordine: buonsenso, e così l’ha portata alla fine senza alcun giallo e con appena 21 falli fischiati. Grande dialogo con i giocatori, cercando di fare prevenzione".

"Di sicuro sia Como che Inter hanno pensato più al campo a giocarla, che alle scorrettezze, le piccole sbavature sono rimaste nelle pieghe di una gara senza particolare agonismo e animosità. Nessun episodio cruciale nelle due aree di rigore, nessun episodio che avrebbe reso necessario un intervento differente da parte dell’arbitro, sia dal punto di vista tecnico che disciplinare (manca forse un giallo)".