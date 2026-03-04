FC Inter 1908
Cds – Como-Inter, pagelle: Diouf il peggiore, Frattesi non incide. Martinez reattivo

Cds – Como-Inter, pagelle: Diouf il peggiore, Frattesi non incide. Martinez reattivo

Cds – Como-Inter, pagelle: Diouf il peggiore, Frattesi non incide. Martinez reattivo - immagine 1
Le pagelle del Corriere dello Sport su Como-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Cds – Como-Inter, pagelle: Diouf il peggiore, Frattesi non incide. Martinez reattivo- immagine 2
Getty Images

È Andy Diouf il peggiore in campo di Como-Inter nelle pagelle del Corriere dello Sport. Per il centrocampista francese voto 5: "Doveva essere il grimaldello nerazzurro, ma non è mai riuscito ad aprire varchi nella trequarti avversaria. Spesso maldestro anche nel gestire palloni che andavano trattati con maggiore qualità". 5 anche per Davide Frattesi: "Gettato nella mischia con compiti d’inserimento, ma senza trascurare però il supporto in fase di non possesso. Non incide in nessun modo".

Cds – Como-Inter, pagelle: Diouf il peggiore, Frattesi non incide. Martinez reattivo - immagine 1
Getty Images

Il migliore è invece Josep Martinez, 6,5: "Confermato portiere di Coppa Italia, è reattivo su Nico Paz poco dopo la mezz’ora di gioco. Nella ripresa viene graziato da Valle". 6 per Chivu: "Ridisegna l’Inter per far fronte alle assenze pesanti in attacco e con uno sguardo già proiettato al derby. Nella ripresa prova a mettere il turbo ma i giri nel motore non si alzano".

Gli altri voti:

Bisseck 5,5, Acerbi 6, Bastoni 6, Darmian 6, Dumfries 5,5, Sucic 5,5, Calhanoglu 5,5, Zielinski 6, Carlos Augusto 6, Luis Henrique 6, Mkhitaryan sv, Esposito 5,5, Thuram 5,5.

 

(Corriere dello Sport)

 

