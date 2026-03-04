È Andy Diouf il peggiore in campo di Como-Inter nelle pagelle del Corriere dello Sport . Per il centrocampista francese voto 5: "Doveva essere il grimaldello nerazzurro, ma non è mai riuscito ad aprire varchi nella trequarti avversaria. Spesso maldestro anche nel gestire palloni che andavano trattati con maggiore qualità". 5 anche per Davide Frattesi : "Gettato nella mischia con compiti d’inserimento, ma senza trascurare però il supporto in fase di non possesso. Non incide in nessun modo".

Il migliore è invece Josep Martinez, 6,5: "Confermato portiere di Coppa Italia, è reattivo su Nico Paz poco dopo la mezz’ora di gioco. Nella ripresa viene graziato da Valle". 6 per Chivu: "Ridisegna l’Inter per far fronte alle assenze pesanti in attacco e con uno sguardo già proiettato al derby. Nella ripresa prova a mettere il turbo ma i giri nel motore non si alzano".