"Il Milan sta bene, ha giocato sempre bene. Il copione non si distaccherà da quello dell'andata. Non credo che il Milan avrà troppo nervosismo, non è una finale scudetto. L'Inter è favorita, il Milan sta un po' arrancando, ha faticato a trovare gol, attaccanti fuori fuoco, ma è una partita che sfugge alle logiche. Rabiot e Modric vivono apposta per queste partite. Inter? Per me parte Calhanoglu anche per motivi psicologici: l'uomo che ha sbagliato il rigore all'andata è quello più motivato, anche per i suoi trascorsi. Essendo la chiusura di un cerchio è anche giusto andarci con Barella, Zielinski, Calhanoglu che è il centrocampo titolare. Dubbio a destra: non penso parta titolare Dumfries, ma magari Chivu ha qualche carta a sorpresa da giocarsi".