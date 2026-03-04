Durante Elastici, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato del derby e delle chance di partire dal 1' del centrocampista dell'Inter Calhanoglu:
Pastore: “Inter favorita, Milan sta arrancando. Calhanoglu? Secondo me gioca per questo motivo”
"Il Milan sta bene, ha giocato sempre bene. Il copione non si distaccherà da quello dell'andata. Non credo che il Milan avrà troppo nervosismo, non è una finale scudetto. L'Inter è favorita, il Milan sta un po' arrancando, ha faticato a trovare gol, attaccanti fuori fuoco, ma è una partita che sfugge alle logiche. Rabiot e Modric vivono apposta per queste partite. Inter? Per me parte Calhanoglu anche per motivi psicologici: l'uomo che ha sbagliato il rigore all'andata è quello più motivato, anche per i suoi trascorsi. Essendo la chiusura di un cerchio è anche giusto andarci con Barella, Zielinski, Calhanoglu che è il centrocampo titolare. Dubbio a destra: non penso parta titolare Dumfries, ma magari Chivu ha qualche carta a sorpresa da giocarsi".
