Oltre al fallo di mano di Pongracic , Graziano Cesari, ex arbitro, ha mostrato altri episodi da moviola di Fiorentina-Inter al tavolo di Pressing. Ecco le sue dichiarazioni: "La Fiorentina chiede un calcio di rigore con Kean entra in possesso del pallone, il controllo di petto è imperfetto: Carlos Augusto non fa assolutamente fallo perché va in opposizione su un pallone libero. Non c'è assolutamente nulla.

E vi faccio vedere un'altra cosa: l'ammonizione di Carlos Augusto, che era diffidato e salterà la Roma. Se Colombo avesse fischiato prima un fallo di Pongracic su Thuram, non ci sarebbe stata quest'ammonizione: doveva fischiare quello c'era prima, che era inevitabile da fischiare, c'è un ginocchio che va sulla coscia di Thuram".