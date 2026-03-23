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Cesari: “Giallo Augusto? Non ci sarebbe stato se Colombo avesse fischiato fallo inevitabile su…”

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Graziano Cesari, ex arbitro, ha mostrato altri episodi da moviola di Fiorentina-Inter al tavolo di Pressing. Ecco le sue dichiarazioni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Oltre al fallo di mano di Pongracic, Graziano Cesari, ex arbitro, ha mostrato altri episodi da moviola di Fiorentina-Inter al tavolo di Pressing. Ecco le sue dichiarazioni: "La Fiorentina chiede un calcio di rigore con Kean entra in possesso del pallone, il controllo di petto è imperfetto: Carlos Augusto non fa assolutamente fallo perché va in opposizione su un pallone libero. Non c'è assolutamente nulla.

Cesari: “Giallo Augusto? Non ci sarebbe stato se Colombo avesse fischiato fallo inevitabile su…”- immagine 2
Getty Images

E vi faccio vedere un'altra cosa: l'ammonizione di Carlos Augusto, che era diffidato e salterà la Roma. Se Colombo avesse fischiato prima un fallo di Pongracic su Thuram, non ci sarebbe stata quest'ammonizione: doveva fischiare quello c'era prima, che era inevitabile da fischiare, c'è un ginocchio che va sulla coscia di Thuram".

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