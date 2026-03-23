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fcinter1908 ultimora Trevisani duro: “Mani Pongracic? E’ una barzelletta! Capisci che è tutto a caso? Perché…”

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Trevisani duro: “Mani Pongracic? E’ una barzelletta! Capisci che è tutto a caso? Perché…”

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Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del pareggio dell'Inter contro la Fiorentina
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del pareggio dell'Inter contro la Fiorentina: "C'è un tema di atteggiamento: era una squadra quasi troppo spettacolare e non si fermava mai, adesso segna e si ferma, frena. Penso anche al Como in Coppa Italia: mi pare proprio che ci sia un prima e un dopo. Va più piano, è come se avesse rallentato per paura di vincere o di rischiare.

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Zielinski ha giocato male, Calhanoglu non particolarmente bene, Frattesi è entrato ed è stato fantasmico: Barella era stato il migliore con Bisseck e ha fatto una cosa che rientra in questo suo anno abbastanza orribile. Ma che giocata è? Thuram sta facendo male da novembre, da sei mesi: per quanto Lautaro possa nascondere le magagne degli altri, gli altri hanno le magagne. L'Inter ha timore e si vede in campo: non tanto con l'Atalanta, quanto con la Fiorentina.

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C'era proprio la sensazione di una fotocopia di quella partita. Le prossime? Se l'Inter dovesse mantenere il vantaggio o allungare è finita. Come giustificheranno la mano di Pongracic? Guardi la tv martedì e lo scopri, è una barzelletta. Hanno dato rigori per falli di mano con la palla che andava in rimessa dal fondo e non quando uno può stoppare davanti la porta: capisci che è tutto a caso?".

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