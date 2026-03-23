Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del pareggio dell'Inter contro la Fiorentina

Marco Astori Redattore 23 marzo - 09:50

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del pareggio dell'Inter contro la Fiorentina: "C'è un tema di atteggiamento: era una squadra quasi troppo spettacolare e non si fermava mai, adesso segna e si ferma, frena. Penso anche al Como in Coppa Italia: mi pare proprio che ci sia un prima e un dopo. Va più piano, è come se avesse rallentato per paura di vincere o di rischiare.

Zielinski ha giocato male, Calhanoglu non particolarmente bene, Frattesi è entrato ed è stato fantasmico: Barella era stato il migliore con Bisseck e ha fatto una cosa che rientra in questo suo anno abbastanza orribile. Ma che giocata è? Thuram sta facendo male da novembre, da sei mesi: per quanto Lautaro possa nascondere le magagne degli altri, gli altri hanno le magagne. L'Inter ha timore e si vede in campo: non tanto con l'Atalanta, quanto con la Fiorentina.

C'era proprio la sensazione di una fotocopia di quella partita. Le prossime? Se l'Inter dovesse mantenere il vantaggio o allungare è finita. Come giustificheranno la mano di Pongracic? Guardi la tv martedì e lo scopri, è una barzelletta. Hanno dato rigori per falli di mano con la palla che andava in rimessa dal fondo e non quando uno può stoppare davanti la porta: capisci che è tutto a caso?".