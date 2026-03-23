"Fino a Pasqua campionato riaperto. La classifica dice che l'Inter sta trovando delle difficoltà. Ogni volta, però, c'è una prestazione che non lascia soddisfatti e che non è paragonabile all'Inter di due mesi fa. La squadra sembra stanca, svuotata, alcuni giocatori chiave sono nettamente sottotono e l'assenza di Lautaro si fa sentire. Thuram è irriconoscibile, anche Calhanoglu è in difficoltà. Barella? Situazione preoccupante, corre tanto ma non ha più le fiammate da campione. La certezza è Pio Esposito. Un altro capitolo bisogna aprirlo su Sommer, che ha fatto una buona prestazione, ma che sul gol della Fiorentina non è stato impeccabile".