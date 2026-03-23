L'Inter certifica il suo momento non esaltante nel pareggio di Firenze, ma i nerazzurri recriminano nuovamente per alcune decisioni arbitrali, visto il mancato rigore concesso per il fallo di mano di Pongracic. Sandro Sabatini ha commentato così la notte del Franchi:
ultimora
Sabatini: “Inter, bolla di vittimismo e complottismo. Ma l’anomalia Guida/Maresca-Napoli…”
"Fino a Pasqua campionato riaperto. La classifica dice che l'Inter sta trovando delle difficoltà. Ogni volta, però, c'è una prestazione che non lascia soddisfatti e che non è paragonabile all'Inter di due mesi fa. La squadra sembra stanca, svuotata, alcuni giocatori chiave sono nettamente sottotono e l'assenza di Lautaro si fa sentire. Thuram è irriconoscibile, anche Calhanoglu è in difficoltà. Barella? Situazione preoccupante, corre tanto ma non ha più le fiammate da campione. La certezza è Pio Esposito. Un altro capitolo bisogna aprirlo su Sommer, che ha fatto una buona prestazione, ma che sul gol della Fiorentina non è stato impeccabile".
"La mano di Pongracic è stata sottovalutata dall'arbitro, dal VAR e da DAZN. Ma l'Inter ha commesso un errore: comprensibili le rimostranze dopo gli ultimi episodi, ma i nerazzurri sono caduti in una bolla di vittimismo, complottismo, che rischia di sottovalutare le prestazioni, che nell'ultimo periodo sono irriconoscibili. Per 88' ha giocato meglio la Fiorentina. Poi, se vogliamo tornare sull'episodio, si può dire che quella di Guida e Maresca continua a essere un'anomalia: se c'è il Napoli di mezzo, mandare Maresca all'AVAR di Milan-Torino e Guida al VAR di Fiorentina-Inter non è malafede, ma una decisione sbagliata".
© RIPRODUZIONE RISERVATA