CdS – Inter, avvolto nella nebbia il rientro di Dumfries: in questi giorni…

Rimane ancora da decifrare quanto tempo manchi per rivedere in campo il laterale olandese
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Quando torna Denzel Dumfries? Se lo chiedono ormai da tempo i tifosi dell'Inter, rimasti a quell'intervento di Zaccagni sull'olandese in Inter-Lazio che non lasciava però immaginare che per rivederlo in campo bisognasse attendere così tanto.

Sul tema torna anche il Corriere dello Sport di questa mattina: "Sembrano ormai ridotte al lumicino le chances di Dumfries, che continua a sentire dolore alla caviglia. Come ha rivelato Chivu, l’olandese, in questi giorni ha provato a forzare, con segnali negativi. Il rientro resta avvolto nella nebbia".

