Quando torna Denzel Dumfries? Se lo chiedono ormai da tempo i tifosi dell'Inter, rimasti a quell'intervento di Zaccagni sull'olandese in Inter-Lazio che non lasciava però immaginare che per rivederlo in campo bisognasse attendere così tanto.
Rimane ancora da decifrare quanto tempo manchi per rivedere in campo il laterale olandese
Sul tema torna anche il Corriere dello Sport di questa mattina: "Sembrano ormai ridotte al lumicino le chances di Dumfries, che continua a sentire dolore alla caviglia. Come ha rivelato Chivu, l’olandese, in questi giorni ha provato a forzare, con segnali negativi. Il rientro resta avvolto nella nebbia".
