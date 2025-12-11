Walter Zenga, storico portiere dell'Inter, ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato del rendimento di Sommer e delle critiche che sono arrivate nei confronti dell'estremo difensore svizzero nell'ultimo periodo. Qui le sue considerazioni: «Critiche a Sommer? Non scherziamo neanche. Ciclicamente ci sono giocatori che vengono presi di mira, è capitato anche a me. Il Sommer di oggi dà tranquillità al reparto, non ha fatto errori eclatanti. Poi capita anche a Donnarumma o Maignan di sbagliare».
Zenga: “Critiche a Sommer? Non scherziamo neanche. Al suo posto in futuro vedrei…”
Il pensiero dell'Uomo Ragno a proposito dello svizzero e di chi potrebbe raccogliere la sua eredità l'anno prossimo
Per il futuro chi consiglierebbe all’Inter?
«Io riconosco il valore degli stranieri, ma preferirei sempre un italiano. Caprile, Meret, Carnesecchi… ce ne sono tanti».
E se fosse Josep Martinez il profilo giusto?
«Questo lo sa solo lo staff di Chivu. Lo abbiamo visto poco per poterlo giudicare».
