Walter Zenga, storico portiere dell'Inter, ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato del rendimento di Sommer e delle critiche che sono arrivate nei confronti dell'estremo difensore svizzero nell'ultimo periodo. Qui le sue considerazioni: «Critiche a Sommer? Non scherziamo neanche. Ciclicamente ci sono giocatori che vengono presi di mira, è capitato anche a me. Il Sommer di oggi dà tranquillità al reparto, non ha fatto errori eclatanti. Poi capita anche a Donnarumma o Maignan di sbagliare».