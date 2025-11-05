L'ultima partita di campionato, tra tante indicazioni rassicuranti, ha lasciato anche perplessità su qualche file nello specifico in casa Inter. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, all'interno del discorso che riguarda la titolarità di stasera di Dumfries e Dimarco. Si legge infatti:
ultimora
CdS – Inter, c’è un problema che complica le rotazioni di Chivu
"Chivu sa bene quanto sia importante anche gestirli nel lungo periodo, proprio per preservarne l’efficacia in fase offensiva. Ma, mentre a sinistra può contare sull’affidabilità di Carlos Augusto, chiamato a occupare all’occorrenza la casella di Dimarco o quella di Bastoni, a destra almeno per il momento il rumeno non può alternare a Dumfries un elemento dal rendimento altrettanto garantito.
Luis Henrique, preso in fretta e furia a inizio estate, non ha ancora ripagato le aspettative, per stessa ammissione del suo allenatore. A Verona ha avuto la seconda chance da titolare in stagione, senza però riuscire a mandare un segnale degno di nota. Il brasiliano e Diouf si sono rivelati il tallone d'Achille dell'ultima sessione di mercato. Se a centrocampo però le alternative non mancano, a destra il rallentamento dell'ex Marsiglia nel percorso di inserimento sta creando più problemi. Il tempo per cambiare le cose non manca: Chivu non ha di certo gettato la spugna".
© RIPRODUZIONE RISERVATA