Luis Henrique, preso in fretta e furia a inizio estate, non ha ancora ripagato le aspettative, per stessa ammissione del suo allenatore. A Verona ha avuto la seconda chance da titolare in stagione, senza però riuscire a mandare un segnale degno di nota. Il brasiliano e Diouf si sono rivelati il tallone d'Achille dell'ultima sessione di mercato. Se a centrocampo però le alternative non mancano, a destra il rallentamento dell'ex Marsiglia nel percorso di inserimento sta creando più problemi. Il tempo per cambiare le cose non manca: Chivu non ha di certo gettato la spugna".