FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pistocchi: “Conte, il Napoli dà fastidio? Ma a chi? Forse vuole evitare che si parli di…”

ultimora

Pistocchi: “Conte, il Napoli dà fastidio? Ma a chi? Forse vuole evitare che si parli di…”

Pistocchi: “Conte, il Napoli dà fastidio? Ma a chi? Forse vuole evitare che si parli di…” - immagine 1
Maurizio Pistocchi, giornalista, sul suo profilo X, ha voluto smontare la teoria di Antonio Conte secondo la quale "il Napoli primo dà fastidio"
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Maurizio Pistocchi, giornalista, sul suo profilo X, ha voluto smontare la teoria di Antonio Conte secondo la quale "il Napoli primo dà fastidio". Questo il pensiero di Pistocchi: "Prima della partita contro l’Eintracht, Conte si era lanciato in una filippica che non si è capito quale destinatario avesse: “Il Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio”. Ma a chi darebbe fastidio, se negli ultimi 9 campionati il Napoli è arrivato due volte 1^, due volte 2^, due volte 3^, una volta 5^, una volta 7^e una volta 10^, con una percentuale del 66.6% di piazzamenti nelle prime tre?

Pistocchi: “Conte, il Napoli dà fastidio? Ma a chi? Forse vuole evitare che si parli di…”- immagine 2
Getty

Forse Conte sta cercando un “nemico” per evitare che si parli del calcio che sta giocando la squadra campione d’Italia, che fatica a vincere e anche quando vince non convince né diverte? Vedremo. Certo non è facile far digerire ai tifosi napoletani, abituati ad un Napoli protagonista nel gioco, una idea di calcio più speculativa, a meno che non si vinca.

Pistocchi: “Conte, il Napoli dà fastidio? Ma a chi? Forse vuole evitare che si parli di…”- immagine 3
Getty Images

A chi, come il sottoscritto, segue da anni il Napoli con attenzione e interesse, la squadra sembra aver perso la sua identità che gli faceva dominare il giuoco con il possesso palla e la tecnica individuale: oggi fatica a finalizzare - gli attaccanti segnano poco, appena due gol - e finora ha trovato punti pesanti grazie ai gol dei centrocampisti - Anguissa e De Bruyne 4. La mia personale sensazione è che gli azzurri siano come frenati, sempre troppo preoccupati delle iniziative degli avversari, e che questo limiti anche la costruzione offensiva. Mi sbaglierò, ma 1 sola vittoria nelle ultime 3 partite, contro avversari non di prima fascia, è un segnale da prendere in considerazione".

Leggi anche
Viviano svela: “Giallo a Bisseck? Ho sentito due arbitri: uno è milanista e mi ha...
Sabatini: “Stravedo per Chivu, ma c’è una cosa che non mi è piaciuta per niente e vi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA