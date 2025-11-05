FC Inter 1908
Viviano svela: “Giallo a Bisseck? Ho sentito due arbitri: uno è milanista e mi ha detto…”

Viviano svela: “Giallo a Bisseck? Ho sentito due arbitri: uno è milanista e mi ha detto…” - immagine 1
Emiliano Viviano, ex portiere, è tornato così sul caso legato al giallo a Yann Bisseck contro il Verona, scelta corretta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto nel corso del podcast "Cose Scomode", Emiliano Viviano, ex portiere, è tornato così sul caso legato al giallo a Yann Bisseck contro il Verona, scelta corretta come ha confermato ieri il designatore Rocchi.

Viviano svela: “Giallo a Bisseck? Ho sentito due arbitri: uno è milanista e mi ha detto…”- immagine 2

"Io ho detto "rosso", poi mi sono affidato al parere di un paio di arbitri e mi hanno detto no e uno posso dirlo, è milanista. Mi hanno spiegato i parametri del DOGSO. In diretta ho detto sì. Senti che ti dico: per me è stata l'assoluto la peggior prestazione dell'Inter comprese le sconfitte", le sue parole.

