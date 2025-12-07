Nelle pagelle del Corriere dello Sport, è Marcus Thuram il migliore in campo. Per il quotidiano la prestazione dell'attaccante francese è da 8: "Demolisce la retroguardia del Como a furia di scatti. Imperversa su tutto il fronte offensivo. Prezioso anche nelle spizzate. Fa festa con un gol da opportunista". 7,5 per Barella: "Instancabile. Fa su e giù per il campo: sempre ad alta velocità. Così gli si può perdonare l’errore davanti a Butez in avvio".
7,5 anche per Calhanoglu: "Implacabile dalla distanza: 4 sigilli su 6 in Serie A, con tiri da fuori. Ma oltre alla regia, è fondamentale anche il suo lavoro in copertura". 8 per Cristian Chivu: "Ha incartato Fabregas con pressing alto e riaggressione, lasciandogli il possesso". Una sola insufficienza, Sommer 5,5: " Un’uscita da brividi, chiamando pure palla, sul taglio centrale di Valle".
Gli altri voti:
Akanji 6, Acerbi 6,5, Bastoni 7, Luis Henrique 7, Carlos Augusto (32’ st) 7, Diouf (40’ st) sv, Zielinski 6,5, Mkhitaryan (26’ st) 6,5, Dimarco 7, L.Martinez 7,5, Sucic (40’ st) sv, P.Esposito (32’ t) sv
(Corriere dello Sport)
