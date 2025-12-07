Nelle pagelle del Corriere dello Sport, è Marcus Thuram il migliore in campo

Nelle pagelle del Corriere dello Sport, è Marcus Thuram il migliore in campo. Per il quotidiano la prestazione dell'attaccante francese è da 8: "Demolisce la retroguardia del Como a furia di scatti. Imperversa su tutto il fronte offensivo. Prezioso anche nelle spizzate. Fa festa con un gol da opportunista". 7,5 per Barella: "Instancabile. Fa su e giù per il campo: sempre ad alta velocità. Così gli si può perdonare l’errore davanti a Butez in avvio".