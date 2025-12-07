La squadra di Fabregas non perdeva da tre mesi e per i nerazzurri era un banco di prova importante che è stato superato alla grande

Gianni Pampinella Redattore 7 dicembre 2025 (modifica il 7 dicembre 2025 | 12:03)

C'era grande attesa per vedere come l'Inter avrebbe affrontato il Como. La squadra di Fabregas non perdeva da tre mesi e per i nerazzurri era un banco di prova importante dopo aver steccato qualche partita di troppo in campionato. Invece Lautaro e compagni hanno stritolato i lariani con un netto 4-0.

"Nel primo quarto d’ora, l’Inter ha soffocato il Como nella culla. Quindici minuti ad alta intensità e densità, con aggressioni interiste coordinate bene fin dall’inizio, tanto che in tre minuti si sono create due occasioni enormi, l’imbucata di Bastoni per Lautaro, con Carlos salvifico in corner, e Butez decisivo di piede in un faccia a faccia con Barella. Nel Como non c’era prefiltraggio. I ragazzi di Fabregas sono stati colti di sorpresa, sembravano in gita scolastica, forse non si aspettavano che l’Inter mostrasse subito i muscoli", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Un’Inter decisa e prepotente e con un protagonista in più, Luis Henrique. Già in settimana, contro il Venezia in Coppa Italia, il brasiliano aveva dato segni di risveglio, ma l’avversario era stato troppo soffice. Serviva una conferma, arrivata ieri al minuto undici. Sull’1-0 l’Inter ha preso fiato, ha smesso di mordere, ma non si è arroccata. Ha tenuto il Como lontano da Sommer, specie con l’ostruzione delle fasce. Un’Inter ai limiti della perfezione, per atteggiamento e svolgimento. Como mai pericoloso, zero tiri per Fabregas nel primo tempo del suo scontento".

"Nei primi dieci minuti della ripresa, il Como ha fatto il Como. L’Inter si è rintanata e ha rischiato di subire l’1-1: su un cross da destra di Rodriguez, Douvikas si è divorato un gol, e un’uscita alta a vuoto di Sommer per poco non è costata l’1-1 di Valle. Il Como è caduto sulla banalità di una palla inattiva. Lo sanno tutti che l’Inter è micidiale su calcio d’angolo. Settimo gol da corner dell’Inter in questa Serie A: il Como aveva il dovere di difendere meglio. I ragazzi di Fabregas hanno fallito l’esame di maturità, ma ci riproveranno e si rifaranno, perché scarsi non sono, tutt’altro. L’Inter ha dimostrato che, quando vuole, è la più forte di tutti. Giocare sempre così, è questa la sfida che deve vincere Chivu".

(Gazzetta dello Sport)