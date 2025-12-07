Il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola di Inter-Como. Per il quotidiano è insufficiente la prova di Di Bello

Gianni Pampinella Redattore 7 dicembre 2025 (modifica il 7 dicembre 2025 | 11:54)

Il Corriere dello Sport analizza i casi da moviola di Inter-Como. Per il quotidiano è insufficiente la prova di Di Bello (5,5): "È a livello disciplinare che la direzione di gara di Di Bello lascia delle perplessità. Il primo errore l'arbitro lo commette quando al 44' del primo tempo ammonisce Perrone. Il calciatore del Como entra in scivolata e colpisce il pallone prima di toccare, fortuitamente e senza intensità, il piede di Bastoni".

"Non c'era nemmeno fallo. Rischia, invece, qualcosa di più del cartellino giallo Diego Carlos che, nei minuti di recupero del primo tempo, dopo aver commesso fallo, non punibile disciplinarmente, su Thuram, stende Lautaro Martinez con un calcio e senza troppe possibilità di prendere il pallone. Seppur ruvido l'intervento non sembra raggiungere la soglia del grave fallo di gioco (un intervento con vigoria sproporzionata) e quindi è accettabile l'ammonizione".

"Nella ripresa, però, Diego Carlos rischia più volte il secondo cartellino giallo, ma Di Bello sorvola senza neanche fare un evidente richiamo. Al 4' del secondo tempo manca poi l'ammonizione per Calhanoglu per l'intervento imprudente su Jesus Rodriguez. VAR: Gariglio 6. Non reputa un grave fallo di gioco l'intervento di Diego Carlos e la scelta di non richiamare all'OFR ci sta. Non ha altre situazioni in cui intervenire".

(Corriere dello Sport)