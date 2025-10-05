Inter, Akanji ormai titolarissimo: con lui nessuno sta rimpiangendo Pavard

L'inversione di rotta dei nerazzurri è stata piuttosto netta. L'attacco continua a segnare, la difesa invece ha stretto le maglie e ritrovato solidità. Merito anche dell'ultimo arrivato. Lo sottolinea la rosea: "Dalla sconfitta con la Juve sono 13 i gol segnati e 2 quelli incassati, uno quando l’Inter era avanti 2-0 sul Sassuolo e uno ieri sul 4-0: se la produzione offensiva era massiccia anche prima, adesso si è trovata maggior compattezza. Con il contributo non irrilevante di Akanji, ormai titolarissimo, a discapito di Bisseck, e sostituto più affidabile di un Pavard che nessuno sta rimpiangendo. La leziosità davanti e il piccolo calo di attenzione finale appaiono peccati veniali".