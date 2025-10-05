"Lo squillo dell’Inter arriva forte e chiaro", sottolinea subito la Gazzetta dello Sport nel focus sul sito. "Non resta che capire chi risponderà in modo altrettanto convincente, soprattutto nella partita di maggior fascino. Se il Milan di Allegri al ritorno allo Stadium, oppure la Juve che, dopo il ko della Cremonese, resta l’unica imbattuta del campionato", perché la palla passa ora alle altre rivali in vetta.
Inter, Akanji ormai titolarissimo: con lui nessuno sta rimpiangendo Pavard
L'inversione di rotta dei nerazzurri è stata piuttosto netta. L'attacco continua a segnare, la difesa invece ha stretto le maglie e ritrovato solidità. Merito anche dell'ultimo arrivato. Lo sottolinea la rosea: "Dalla sconfitta con la Juve sono 13 i gol segnati e 2 quelli incassati, uno quando l’Inter era avanti 2-0 sul Sassuolo e uno ieri sul 4-0: se la produzione offensiva era massiccia anche prima, adesso si è trovata maggior compattezza. Con il contributo non irrilevante di Akanji, ormai titolarissimo, a discapito di Bisseck, e sostituto più affidabile di un Pavard che nessuno sta rimpiangendo. La leziosità davanti e il piccolo calo di attenzione finale appaiono peccati veniali".
Unica distrazione nel finale, a giochi già abbondantemente chiusi. Perché "l’avvio a mille dell’Inter ha stordito la squadra di Nicola (sulla carta sin troppo ambiziosa con due punte più Vazquez) che non è stata proprio mai in grado di trovare contromosse a tutte le caratteristiche che l’Inter di Chivu aveva già messo in mostra fin qui — aggressione alta, pressing a recuperare voracemente palloni, manovra verticale, tre passaggi tre per arrivare al tiro, una produzione di gioco impressionante —. Ieri le ha proposte a velocità accelerata, come se fosse passata a un nuovo schema del videogioco".
