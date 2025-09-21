"Tra le novità dovrebbe arrivare stavolta l’avvicendamento tra i pali. L’allenatore nerazzurro ieri ad Appiano ha anticipato che «un Martinez giocherà»: il riferimento è sembrato proprio al portiere spagnolo, ormai in rampa di lancio e desideroso di mettersi in mostra. Sommer, che contro l’Ajax si è preso la sua rivincita dopo le critiche di una settimana fa, dovrebbe quindi godere di un turno riposo.

La presenza certa di uno dei due Martinez dal primo minuto non esclude però matematicamente che in formazione possa esserci anche l’altro. Lautaro, in questo senso, ha smaltito il dolore alla schiena degli ultimi giorni. Ieri ha sostenuto, con il via libera dello staff medico, l’intera rifinitura con il gruppo, inclusa la partitina in cui sono state provate alcune soluzioni in vista di stasera. Stamattina si presenterà ad Appiano come tutti i compagni per colazione e sarà a disposizione del suo tecnico, che però scioglierà soltanto nelle prossime ore il dubbio in attacco".