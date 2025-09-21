"Papà lo faceva arrabbiare. Lo rimproverava, lo stuzzicava, perché non lo giudicava bravo nei colpi di testa. Marcus Thuram non ha avuto scelta, quando già si era affermato come professionista tra Bundesliga e nazionale francese. Si è messo in discussione, ha esercitato il fondamentale, ha studiato i metodi di salto in alto e di impatto con il pallone. Risultato: in pochi giorni ha segnato tre gol, tutti di testa e tutti da calcio d’angolo, dove oltre alla tecnica e al tempismo conta l’astuzia nel duello con i difensori. Con la Juve, chissà perché, Marcus non aveva esultato ma dopo la doppietta all’Ajax, nel tempio di Cruijff, ha sfoderato una lunga risata liberatoria. Forse perché ha intuito di aver superato i suoi stessi limiti: nelle prime quattro partite della stagione ha segnato 5 gol, 3 in campionato e 2 in Champions", analizza La Gazzetta dello Sport.