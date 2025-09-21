FC Inter 1908
Non è mai stato un grande colpitore di testa, ma evidentemente Marcus Thuram sta migliorando anche questo fondamentale. Gli ultimi tre gol sono arrivati tutti da incornate e ora in famiglia non possono più prenderlo in giro.

"Papà lo faceva arrabbiare. Lo rimproverava, lo stuzzicava, perché non lo giudicava bravo nei colpi di testa. Marcus Thuram non ha avuto scelta, quando già si era affermato come professionista tra Bundesliga e nazionale francese. Si è messo in discussione, ha esercitato il fondamentale, ha studiato i metodi di salto in alto e di impatto con il pallone. Risultato: in pochi giorni ha segnato tre gol, tutti di testa e tutti da calcio d’angolo, dove oltre alla tecnica e al tempismo conta l’astuzia nel duello con i difensori. Con la Juve, chissà perché, Marcus non aveva esultato ma dopo la doppietta all’Ajax, nel tempio di Cruijff, ha sfoderato una lunga risata liberatoria. Forse perché ha intuito di aver superato i suoi stessi limiti: nelle prime quattro partite della stagione ha segnato 5 gol, 3 in campionato e 2 in Champions", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Mai era partito così bene in carriera, se consideriamo la media in relazione ai minuti giocati e anche il peso specifico delle reti rispetto al contesto: tre anni fa con il Borussia Moenchengladbach cominciò pure con 5 centri nelle prime 4 sgambate, ma 3 capitarono nel primo turno della Coppa di Germania dentro a una partita vinta 9-1 contro i dilettanti dell’Oberachern. Di questo passo, sperando di non accusare il calo della scorsa stagione, può battere il record realizzativo personale: poche settimane fa, in un opaco Mondiale per club, ha chiuso a quota 18", scrive La Gazzetta dello Sport.

