"Mai era partito così bene in carriera, se consideriamo la media in relazione ai minuti giocati e anche il peso specifico delle reti rispetto al contesto: tre anni fa con il Borussia Moenchengladbach cominciò pure con 5 centri nelle prime 4 sgambate, ma 3 capitarono nel primo turno della Coppa di Germania dentro a una partita vinta 9-1 contro i dilettanti dell’Oberachern. Di questo passo, sperando di non accusare il calo della scorsa stagione, può battere il record realizzativo personale: poche settimane fa, in un opaco Mondiale per club, ha chiuso a quota 18", scrive La Gazzetta dello Sport.
