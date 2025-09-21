Il centrocampista croato, dopo le panchine con Juve e Ajax, dovrebbe partire dal 1' questa sera con il Sassuolo

Stasera l'Inter scenderà in campo a San Siro contro l'Ajax. Qualche cambio nella formazione di Chivu ci sarà. In attesa di capire quale sarà la decisione finale su Lautaro, che va verso la panchina, dovrebbe tornare titolare Sucic a centrocampo.

"Al Mondiale americano, l’Inter aveva scoperto anche Sucic, pronto a rilanciarsi questa sera dopo un inizio di stagione a due facce: bene, benissimo contro il Torino, decisamente meno a fuoco contro l’Udinese. Chivu è orientato a schierarlo titolare con il Sassuolo, mentre occorrerà aspettare ancora per vedere all’opera Luis Henrique e Diouf, i due rinforzi finora meno impiegati", sottolinea La Gazzetta dello Sport.