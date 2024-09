CdS – Inter, la gara col City ha confermato una frase detta da Marotta

Contro il Manchester City, da tutti riconosciuto come uno dei grandi favoriti per sollevare il trofeo, l’Inter ha dimostrato di poter reggere il confronto e di essere in grado di rispondere colpo su colpo. Anzi, con un pizzico di cattiveria in più, ci sarebbe potuta scappare la vittoria. Il messaggio sarebbe stato ancora più eclatante, tanto più che la formazione di Guardiola, in Europa, non perde in casa da ben 6 anni. Tuttavia, lo 0-0 cambia solo di poco la sostanza.