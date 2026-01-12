È Federico Dimarco il migliore in campo per l'Inter secondo il Corriere dello Sport . È stato l'esterno ad aprire le marcature contro il Napoli, per lui voto 7: "Secondo gol consecutivo, stavolta con il suo piede più raffinato. Sfonda ripetutamente a sinistra, insinuandosi tra Di Lorenzo e Beukema".

Il peggiore è invece Nicolò Barella, 5: "E’ il centrocampista più avanzato, lasciando Calhanoglu e Zielinski a gestire il gioco. Il problema è che viene sovrastato da McTominay e non copre adeguatamente Lang sul 2-2". 6 per Cristian Chivu: "Ancora una volta, non vince uno scontro diretto, sprecando la chance di scappare. Almeno non perde e così il vantaggio in classifica resta invariato. Decisivi di due svarioni in difesa".