È Federico Dimarco il migliore in campo per l'Inter secondo il Corriere dello Sport. È stato l'esterno ad aprire le marcature contro il Napoli, per lui voto 7: "Secondo gol consecutivo, stavolta con il suo piede più raffinato. Sfonda ripetutamente a sinistra, insinuandosi tra Di Lorenzo e Beukema".
Cds – Inter-Napoli, pagelle: Dimarco da 7, Barella il peggiore. Chivu? Ancora una volta…
Le pagelle del Corriere dello Sport su Inter-Napoli
Il peggiore è invece Nicolò Barella, 5: "E’ il centrocampista più avanzato, lasciando Calhanoglu e Zielinski a gestire il gioco. Il problema è che viene sovrastato da McTominay e non copre adeguatamente Lang sul 2-2". 6 per Cristian Chivu: "Ancora una volta, non vince uno scontro diretto, sprecando la chance di scappare. Almeno non perde e così il vantaggio in classifica resta invariato. Decisivi di due svarioni in difesa".
Gli altri voti:
Sommer 6, Bisseck 5,5, Akanji 5,5, Bastoni 5,5, Luis Henrique 6, Calhanoglu 6,5, Sucic sv, Zielinski 6, Mkhitaryan 6,5, Carlos Augusto sv, Thuram 6, Esposito sv, Lautaro 5,5, Bonny sv.
(Corriere dello Sport)
