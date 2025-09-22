Adriano Panatta, ex giocatore di tennis, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così di Francesco Pio Esposito, vicino al gol contro il Sassuolo con una bellissima rovesciata.
Panatta: “Rovesciata Esposito? E’ meglio che non abbia segnato e vi spiego perché”
"Vedi com'è lo sport? Se lui avesse messo dentro quella rovesciata, ci sarebbero stati titoli sui giornali sul nuovo attaccante della Nazionale. Per me meglio non abbia segnato: così ha più tempo per maturare, chissà cosa avrebbero scritto e detto tutti quanti. Lui è bravo e volenteroso, ma deve maturare piano piano: a 20 anni non si diventa campioni".
