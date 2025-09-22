È Hakan Calhanoglu il migliore in campo in Inter-Sassuolo per il Corriere dello Sport. Per il centrocampista voto 7 con la conseguente motivazione: "Il fallo a metà campo che porta all’ammonizione è l’unica ingenuità in una partita di tanta sostanza. La forma in miglioramento gli permette di abbinare alla solita qualità anche una fase di non possesso migliore rispetto alle prime uscite".
Cds – Inter-Sassuolo, pagelle: Calha sostanza, Martinez ripaga la fiducia. Pio? Sembra non…
6,5 per Carlos Augusto: "Va via in slalom a inizio partita tra le maglie del Sassuolo come il grande Tomba. In marcatura lascia qualche spazio di troppo nell’area nerazzurra. Spara su Muric nel finale sciupando un assist prezioso di Lautaro, si riscatta anche grazie alla deviazione decisiva di Muharemovic".
6,5 anche per Pio Esposito: "Quando apre l’alettone sembra non ci sia modo di portargli via il pallone. La dannata voglia di sentire il Meazza urlare il suo nome gli toglie un po’ di lucidità nelle scelte sotto porta. Muric gli nega la gioia del gol su una girata niente male". J. Martinez 6,5: "L’allenatore gli concede l’occasione che aspettava per mettersi in mostra. Ripaga la fiducia con due interventi su Pinamonti e Berardi".
Gli altri voti:
Acerbi 6,5, Akanji 6, Dumfries 5,5, L. Henrique 6, Barella 5,5, Frattesi 6, Sucic 6,5, Dimarco 7, Thuram 6, Lautaro 6
