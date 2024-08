Il quotidiano in edicola stamattina si sofferma su un aspetto in particolare delle prime uscite nerazzurre

Sono bastati due gol al Lecce per spazzare via la delusione per il mezzo passo falso con il Genoa di pochi giorni fa. L'Inter è tornata a vincere e, per il momento, ad occupare la vetta del campionato, dimostrando di aver ancora la fame dello scorso anno. Su un aspetto però si sofferma il Corriere dello Sport in edicola stamattina: