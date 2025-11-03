Nelle pagelle del Corriere dello Sport su Verona-Inter, per il quotidiano il peggiore in campo è stato Bonny. 5 per l'attaccante francese: "Non prende iniziative, non tenta mai la giocata". 5 anche per Lautaro: "Dà la sensazione di essere stanco. E ne ha motivo, visto che sta giocando sempre. Pericoloso in avvio, poi si spegne". Bocciato (5) Luis Henrique: "Sempre frenato. Non tenta mai il dribbling. Si nota solo per un cross sulla testa di Bastoni".