Nelle pagelle del Corriere dello Sport su Verona-Inter, per il quotidiano il peggiore in campo è stato Bonny. 5 per l'attaccante francese: "Non prende iniziative, non tenta mai la giocata". 5 anche per Lautaro: "Dà la sensazione di essere stanco. E ne ha motivo, visto che sta giocando sempre. Pericoloso in avvio, poi si spegne". Bocciato (5) Luis Henrique: "Sempre frenato. Non tenta mai il dribbling. Si nota solo per un cross sulla testa di Bastoni".
Le pagelle del quotidiano su Verona-Inter
Male anche Sommer, 5,5: "Lascia qualche dubbio sul gol di Giovane: conclusione violenta, ma forse poteva fare di più. Poi ringrazia il palo sul tocco di Orban". 6 per Cristian Chivu: "L’errore grave è aver pensato troppo presto di avere già vinto. E reinserire la spina è sempre complicato. Ci prova con in cambi, ma deve ringraziare soprattutto la buona sorte".
Gli altri voti:
Akanji 5,5, Bisseck 6, Bastoni 5,5, Dumfries 5,5 Sucic 6, Frattesi sv, Calhanoglu 6,5, Zielinski 6,5, Barella 6, Carlos Augusto 6, Pio Esposito 6, Dimarco 6.
(Corriere dello Sport)
