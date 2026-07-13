Ceccarini: “Dodo? Piace al Napoli ma prima di poterlo prendere serve…”

"Sinceramente la Fiorentina non ha mai chiesto Lang al Napoli. Per parlare di questo giocatore non c’è stata una chiamata. Se poi c’è stato qualcos’altro non lo so, ma sicuramente non è stata fatta una telefonata per questo esterno. Lang potrebbe fare comodo alla Fiorentina, perché comunque deve prendere due esterni molto forti. Con un centravanti che probabilmente partirà, visto che ci sono veramente delle offerte, è chiaro che vogliono rafforzare molto i due esterni d’attacco e uno dei due sarà un nome importante.