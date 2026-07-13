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Ceccarini: “Dodo? Piace al Napoli ma prima di poterlo prendere serve…”

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Le considerazioni del noto esperto di mercato vicino alla Fiorentina sul nome di cui parla anche in ottica nerazzurra
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è intervenuto su Radio Tutto Napoli per parlare anche di un possibile incastro tra Fiorentina e Napoli per Dodo, giocatore che rientrerebbe nelle valutazioni anche dell’Inter se dovesse sfumare definitivamente l’ipotesi Khalaili. Si legge infatti:

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FLORENCE, ITALY - MARCH 22: Domilson Cordeiro dos Santos known as Dodo of ACF Fiorentina ina against Marcus Thuram of FC Internazionale during the Serie A match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Artemio Franchi on March 22, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

"Sinceramente la Fiorentina non ha mai chiesto Lang al Napoli. Per parlare di questo giocatore non c’è stata una chiamata. Se poi c’è stato qualcos’altro non lo so, ma sicuramente non è stata fatta una telefonata per questo esterno. Lang potrebbe fare comodo alla Fiorentina, perché comunque deve prendere due esterni molto forti. Con un centravanti che probabilmente partirà, visto che ci sono veramente delle offerte, è chiaro che vogliono rafforzare molto i due esterni d’attacco e uno dei due sarà un nome importante.

Non ne serve uno solo per fascia, per cui Lang, Boga e tanti altri nomi usciti nelle ultime ore sono sicuramente giocatori interessanti. Per Dodò penso che il Napoli possa anche avere l’intesa con il giocatore, però non ce l’ha con la Fiorentina e al momento non può averla, perché deve sfoltire la rosa. Prima di poterlo prendere deve fare ancora un’operazione in uscita e poi forse potrebbe rientrare Dodò in un’operazione più allargata. Non lo so, ma sicuramente il calciatore piace."

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