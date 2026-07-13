Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, è intervenuto su Radio Tutto Napoli per parlare anche di un possibile incastro tra Fiorentina e Napoli per Dodo, giocatore che rientrerebbe nelle valutazioni anche dell’Inter se dovesse sfumare definitivamente l’ipotesi Khalaili. Si legge infatti:
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Ceccarini: “Dodo? Piace al Napoli ma prima di poterlo prendere serve…”
"Sinceramente la Fiorentina non ha mai chiesto Lang al Napoli. Per parlare di questo giocatore non c’è stata una chiamata. Se poi c’è stato qualcos’altro non lo so, ma sicuramente non è stata fatta una telefonata per questo esterno. Lang potrebbe fare comodo alla Fiorentina, perché comunque deve prendere due esterni molto forti. Con un centravanti che probabilmente partirà, visto che ci sono veramente delle offerte, è chiaro che vogliono rafforzare molto i due esterni d’attacco e uno dei due sarà un nome importante.
Non ne serve uno solo per fascia, per cui Lang, Boga e tanti altri nomi usciti nelle ultime ore sono sicuramente giocatori interessanti. Per Dodò penso che il Napoli possa anche avere l’intesa con il giocatore, però non ce l’ha con la Fiorentina e al momento non può averla, perché deve sfoltire la rosa. Prima di poterlo prendere deve fare ancora un’operazione in uscita e poi forse potrebbe rientrare Dodò in un’operazione più allargata. Non lo so, ma sicuramente il calciatore piace."
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