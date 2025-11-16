FC Inter 1908
Cecchi: “Conte tra i migliori sul campo, ma mi fa sorridere una cosa. Non c’è bisogno di…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha commentato i diversi sfoghi del tecnico del Napoli
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha commentato alcune dichiarazioni forti di Antonio Conte. Se sul campo non si discute, il tecnico del Napoli fa parlare per alcune sue esternazioni post partita o nelle conferenze.

"Antonio Conte sul campo è tra i migliori d'Europa. Ma mi fa sorridere che si lamenta delle difficoltà. Il bravo allenatore è colui che provvede all'emergenza. Se l'emergenza la risolve sempre il presidente comprando giocatori, non c'è bisogno di dare 7 milioni ad un allenatore".

(Radio Sportiva)

