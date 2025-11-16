Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha commentato alcune dichiarazioni forti di Antonio Conte. Se sul campo non si discute, il tecnico del Napoli fa parlare per alcune sue esternazioni post partita o nelle conferenze.
"Antonio Conte sul campo è tra i migliori d'Europa. Ma mi fa sorridere che si lamenta delle difficoltà. Il bravo allenatore è colui che provvede all'emergenza. Se l'emergenza la risolve sempre il presidente comprando giocatori, non c'è bisogno di dare 7 milioni ad un allenatore".
