FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Van Hanegem: “De Vrij? Koeman ha lasciato a casa il miglior giocatore dell’Europeo. L’unico…”

ultimora

Van Hanegem: “De Vrij? Koeman ha lasciato a casa il miglior giocatore dell’Europeo. L’unico…”

Van Hanegem: “De Vrij? Koeman ha lasciato a casa il miglior giocatore dell’Europeo. L’unico…” - immagine 1
L'ex nazionale olandese ha criticato la decisione di Ronald Koeman di lasciare a casa il difensore nerazzurro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Van Hanegem: “De Vrij? Koeman ha lasciato a casa il miglior giocatore dell’Europeo. L’unico…”- immagine 2
Getty Images

Ronald Koeman durante questa sosta per le nazionali ha scelto di non convocare Stefan de Vrij. Una decisione che Willem van Hanegem ritiene sbagliata. Per l'ex nazionale olandese, il difensore dell'Inter è stato il miglior giocatore dell'Olanda agli Europei in Germania. "Koeman ha continuato a cambiare la squadra dopo l'Europeo, ma il nostro miglior giocatore di quel torneo, de Vrij, è stato l'unico che ha sostituito".

Van Hanegem: “De Vrij? Koeman ha lasciato a casa il miglior giocatore dell’Europeo. L’unico…”- immagine 3
Getty Images

"Timber è davvero un difensore inferiore, Jan Paul van Hecke è troppo spesso troppo imprudente e Matthijs de Ligt è stato così per tutta la sua carriera. Ora sta facendo bene al Manchester United, ma non può essere improvvisamente molto meglio di quanto non sia stato negli ultimi anni".

(Voetbalnieuws)

Leggi anche
Repubblica – Minacce a Gravina in Moldova-Italia? Emerge un retroscena…
Equipe – Esposito è la grande speranza del calcio italiano. Chivu conquistato da una cosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA