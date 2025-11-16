Ronald Koeman durante questa sosta per le nazionali ha scelto di non convocare Stefan de Vrij . Una decisione che Willem van Hanegem ritiene sbagliata. Per l'ex nazionale olandese, il difensore dell'Inter è stato il miglior giocatore dell'Olanda agli Europei in Germania. "Koeman ha continuato a cambiare la squadra dopo l'Europeo, ma il nostro miglior giocatore di quel torneo, de Vrij, è stato l'unico che ha sostituito".

"Timber è davvero un difensore inferiore, Jan Paul van Hecke è troppo spesso troppo imprudente e Matthijs de Ligt è stato così per tutta la sua carriera. Ora sta facendo bene al Manchester United, ma non può essere improvvisamente molto meglio di quanto non sia stato negli ultimi anni".