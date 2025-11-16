Ronald Koeman durante questa sosta per le nazionali ha scelto di non convocare Stefan de Vrij. Una decisione che Willem van Hanegem ritiene sbagliata. Per l'ex nazionale olandese, il difensore dell'Inter è stato il miglior giocatore dell'Olanda agli Europei in Germania. "Koeman ha continuato a cambiare la squadra dopo l'Europeo, ma il nostro miglior giocatore di quel torneo, de Vrij, è stato l'unico che ha sostituito".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Van Hanegem: “De Vrij? Koeman ha lasciato a casa il miglior giocatore dell’Europeo. L’unico…”
ultimora
Van Hanegem: “De Vrij? Koeman ha lasciato a casa il miglior giocatore dell’Europeo. L’unico…”
L'ex nazionale olandese ha criticato la decisione di Ronald Koeman di lasciare a casa il difensore nerazzurro
"Timber è davvero un difensore inferiore, Jan Paul van Hecke è troppo spesso troppo imprudente e Matthijs de Ligt è stato così per tutta la sua carriera. Ora sta facendo bene al Manchester United, ma non può essere improvvisamente molto meglio di quanto non sia stato negli ultimi anni".
(Voetbalnieuws)
© RIPRODUZIONE RISERVATA